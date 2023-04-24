23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı golf turnuvası gerçekleştirildi

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ANTALYA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen golf turnuvasında Fatih Biçer şampiyonluğu kazandı.



Taurus Golf Kulübünce Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde Cullinan Link Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, Biçer şampiyonluğu elde etti.

Organizasyonda A kategorisinde Ayhan Karaağaç birinci, Emre Bahtoğlu ikinci, Anıl Amiklioğlu ise üçüncü oldu.

B kategorisinde ise Ali Rıza Tulpar birinciliği, Mustafa Altıntaş ikinciliği, Ercan Oruç ise üçüncülüğü elde etti.

Bayrağa en yakın atışı Oğuzhan Alp yaparken, en uzun vuruş ödülünü Fatih Biçer kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle Titanic ve Cullinan otellerinin sahibi Mehmet Aygün tarafından verildi.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ, "Ulusal bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, tüm katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım." ifadesini kullandı.

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