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İngiltere'deki Türk öğrenci birliği depremzedeler için kermesle yardım topladı

AA

İngiltere'deki Türk öğrenci birliği depremzedeler için kermesle yardım topladı

ANTALYA (AA) - İngiltere'de yaşayan Antalyalı öğrenci Mustafa Gökhan Güneş'in başkanlığını yaptığı Warwick Türk Öğrenci Birliği, düzenledikleri kermesten elde ettikleri 409 bin lira geliri depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından dünyanın dört bir tarafındaki Türkler afetzedeler için harekete geçti.

Ülkelerinden yüzlerce kilometre uzakta öğrenim gören Türk öğrenciler de "Ülkemiz için ne yapabiliriz?" düşüncesiyle kolları sıvadı.

İngiltere'nin Coventry kentindeki Warwick Üniversitesi'nde ekonomi ve politika eğitimi gören 21 yaşındaki Mustafa Gökhan Güneş, başkanlığını yaptığı Warwick Türk Öğrenci Birliğindeki 60 Türk arkadaşıyla üniversitede kermes düzenledi. Kurdukları stantlarda Türk yemekleri satan öğrenciler, kısa süre içerisinde 409 bin lira yardım topladı.

Öğrenci birliğinin başkanı Güneş, toplanan parayı depremzedelerin ihtiyaçları için AFAD, AHBAP ve İhtiyaç Haritası'na aktardı.

- "Ülkemizden uzak olsak da kalbimiz hep buradaydı"

Antalya'da bulunan Güneş, AA muhabirine, depremi duyar duymaz Türk öğrenciler olarak "Ülkemize nasıl yardımcı olabiliriz?" diye düşünmeye başladıklarını söyledi.

Öğrencilerle bağış toplama kararı aldıklarını ifade eden Güneş, "Üniversiteden yardım kampanyası için izin aldık. Düzenlediğimiz kermeslerde, Türk yemekleri satarak 3 gün içerisinde 409 bin lira yardım topladık. Arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim." dedi.

Depremi duyunca Türk öğrenciler olarak çok üzüldüklerini dile getiren Güneş, "Bütün arkadaşlarımın bir şekilde tanıdıkları deprem bölgesinde vardı. Çok etkilendik. Ülkemizden uzak olsak da kalbimiz hep buradaydı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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