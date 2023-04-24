Likya yolunda kaybolan kişi JAK timince bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, yürüyüş için çıktığı Likya yolunda kaybolan kişi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kumluca ilçesinde ailesiyle yürüyüşe çıkan kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu kayıp kişi, JAK timince Likya yürüyüş yolunun yaklaşık 7 kilometre uzaklığında bulundu.

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