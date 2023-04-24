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Turizmin gözdesi Antalya ve Muğla'da bayram tatili hareketli geçti

AA

Turizmin gözdesi Antalya ve Muğla'da bayram tatili hareketli geçti

ANTALYA/MUĞLA (AA) - AYŞE YILDIZ/ALİ BALLI - Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'da, Ramazan Bayramı ve ara tatil dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Antalya'daki turistik tesislerdeki doluluk oranları, bayram tatili ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatiline girmesi dolayısıyla arttı.

Kent genelinde açık olan oteller, devam eden yabancı turistlerin yoğunluğunun yanı sıra iç pazarın da hareketlenmesiyle yerli ve yabancı misafirleri ağırladı.

- "Almanya ve İngiltere pazarı çok iyi gidiyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları kadar lüks tesisleriyle de öne çıkan Antalya'nın turizmde önemli olduğunu söyledi.

Bayram süresince turizmin hareketli geçtiğini anlatan Perçin, asıl yoğunluğun Antalya'nın Kemer, Kaş, Alanya ilçeleri ile Serik'teki Belek Turizm Merkezi'nde yaşandığını ifade etti.

Gelecek günlerde hareketliliğin süreceğini vurgulayan Perçin, "Manavgat'ta otellerin birçoğu bu ay sonu itibarıyla açılıyor. Bayram tatili süresince açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 80 civarında seyretti. Ancak asıl hareketlilik mayısta artacak. İyi bir sezon olmasını bekliyoruz. Almanya ve İngiltere pazarı çok iyi gidiyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden misafirler var." diye konuştu.

- "6 bin yatak kapasiteli otellerimiz yüzde 90 doluydu"

Zincir oteller sahibi turizmci Hacı Osman Üçdan da Belek Turizm Merkezi ve Alanya'da üç otel olarak hizmet verdiklerini, güzel bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Sezonun iyi gittiğini anlatan Üçdan, "Bayram süresince toplam 6 bin yatak kapasiteli otellerimiz yüzde 90 doluydu. Misafirlerin yüzde 50'si yabancı, yüzde 40'ını iç pazar oluşturdu. Farklı ülkelerden misafirlerin yoğun gelişleri sürüyor." diye konuştu.

- Bodrum'da işletmeciler doluluk oranından memnun

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de Ramazan Bayramı ve ara tatil dolayısıyla ilçedeki doluluk oranının yüzde 50'nin üzerine ulaştığını ifade etti.

Bodrum'a İngiliz misafirlerin gelmeye devam ettiğini belirten Dengiz, "İngiliz uçuşları devam ediyor. Bodrum'a İngilizlerin yanı sıra mayısın ilk haftasında Rusya'dan da uçuşlar başlayacak. En büyük yoğunluğun haziranın ilk haftasında başlayacağını düşünüyoruz. Uçuşlarda herhangi bir iptal söz konusu olmadı. Gelen yolcularla yüzde 80 doluluk oranını yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dengiz, ilçedeki yoğunluğun bir bölümünü de yazlıkçıların oluşturduğuna dikkati çekerek "Yabancı turistler de Bodrum'a önem gösteriyor. Okulların ara tatilde olması ve bayram nedeniyle Bodrum'da dikkate değer yoğunluk gözlendi. Bayram tatilinde bu yoğunluk Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de yaşandı. Artışın bu bölgelerde de süreceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bodrum'da otel ve gece kulübü sahibi 31 yıllık turizmci Zeynel Kılıç da bayram ve ara tatili sezon öncesine denk geldiği için bu dönemde iyi seviyede yoğunluk yaşandığını kaydetti.

- "Bodrum'da sezon bayram sayesinde erken başladı"

Açık olan otellerde ciddi bir doluluk yakalandığına dikkati çeken Kılıç, "Bodrum'da sezon mayısta başlar ama bayramla birlikte biraz daha erken başlamış oldu. Bu da gösteriyor ki sezonda çok ciddi bir hareketlenme olacak. Alınan rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Bodrum'u güzel bir sezonun beklediğini söyleyebilirim. Birçok işletme hazır, diğer işletmeler de birkaç hafta içinde açılmış olacak. Bodrum tamamen sezona girmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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