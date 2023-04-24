Hasyurt Tarım Fuarı, 26. kez kapılarını açacak

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ANTALYA (AA) - Hasyurt Tarım Fuarı'nın, 26-29 Nisan'da Finike ilçesinde düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan belediye başkanı Muhittin Böcek, Hasyurt Tarım Fuarı'nın 26'ncı Finike'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana yerelden kalkınma projeleriyle çiftçiyi, üreticileri desteklediklerini vurgulayan Böcek, "Antalya'mızın 19 ilçesinde üreticimizle, çiftçimizle işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirilecek fuarımızda ziyaretçiler yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, yapacakları görüşmelerle çalışmalarına katkı sağlayacaklar. Ayrıca yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatlarını bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise bir okulun bahçesinde başlayan Türkiye'nin ilk tarım fuarına 7 yıl ara verildikten sonra geçen yıl yeniden başladıklarını hatırlatarak, tüm sektör paydaşlarını davet etti.

Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır ise fuarın 8 bin 500 metre kare alanda 95 katılımcı ile gerçekleştirileceğini belirterek, 25 bin ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da Antalya'nın turizmin yanı sıra tarımın da başkenti olduğunu söyleyerek, "Antalya, tarımda Türkiye'nin gayri milli safi hasılasının önemli bir kısmını karşılıyor. Antalya olarak tarım fuarlarının önemini çok iyi biliyoruz. Son iki yıldır Hasyurt Tarım Fuarı’nı yeniden canlandırdık. Ülkemize yeniden çok önemli bir fuar kazandırdık. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hasyurt Fuarında tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera konstrüksiyonlarından fideye kadar birçok sektörden katılımcılar yer alacak. Girişlerin ücretsiz olduğu fuarda, çiftçiler ve üreticiler sektöre ilişkin yeni ürün ve hizmetleri tanıma fırsatı bulacak.



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