Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasıyla aranan M.B.'nin (25) Konaklı Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.B, gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.