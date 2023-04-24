Para Okçuluk Bahar Kupası, Antalya'da başladı

36 kişinin ölümüne kesilen kiriş neden oldu iddiası!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - 2023 Para Okçuluk Bahar Kupası yarışması Antalya'da start aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı. Kupada 12 ilden 12'si kadın 44 sporcu mücadele ediyor.

Dünya Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda klasik yay açık, makaralı yay açık ve W1 kategorilerinde yapılan organizasyon, yarın sona erecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.