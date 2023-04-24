Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol, Ndao, Larsson, Doğukan Sinik, Fernando, Wright

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Camara, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 4 Yatabare, Dk. 22 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 29 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada konuk ekip öne geçti. Veysel Sarı'nın kaleciye dönmek isterken kısa kalan pasında araya giren Saiz, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldı. Saiz'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

18. dakikada Saiz'in sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare'nin bekletmeden sert vuruşunda top, kaleci Leite'nin eliyle müdahalesinin ardından yakın direğe çarparak kornere çıktı.

22. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Fernando'nun ceza sahası içerisinde elle müdahalesine VAR kontrolü sonucu penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

33. dakikada ceza sahası dışında Fernando'nun pasıyla topla buluşan Larsson'un sert şutunda top üst direğe çarptı. Dönen topu, konuk ekibin savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson'un pasıyla topla buluşan Güray Vural'ın yerden şutunda kaleci Ali Vural Şaşal, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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