Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 79 Fredy), Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Ömer Toprak), Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Ndao (Dk. 46 Ghacha), Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 64 Bertuğ Özgür Yıldırım), Fernando, Wright
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Camara (Dk. 80 Njie), Hakan Arslan (Dk. 56 Ulvestad) , Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz (Dk. 76 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 56 Caicedo)
Goller: Dk. 4 Yatabare, Dk. 22 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 48 Larsson (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Yatabare, Dk. 73 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.
48. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Güray Vural'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, topu parmaklarının ucuyla güçlükle çeldi. Dönen topa kafayla vuran Larsson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
90. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.