Antalya'da öğrenciler "Sahne Senin" projesiyle yeteneklerini sergiliyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir ortaokulda eğitim gören öğrenciler, "Sahne Senin" projesiyle yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver Ortaokulunda öğrenciler, okul girişinde kendileri için oluşturulan sahneye çıkmanın heyecanını yaşıyor. Boş zamanlarında mikrofon başına geçen öğrenciler, piyano, gitar gibi çeşitli müzik aletlerini çalarken, bazıları da türküler ve şarkılar seslendiriyor.

Öğretmenler ile velilerin de izleme fırsatı bulduğu öğrenciler, eğlenceli anlar yaşatıyor.

Okul yöneticileri, "Sahne Senin" projesiyle öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatını yakalamalarının yanı sıra öz güvenlerini artırmayı hedeflediklerini, bu tür sosyal etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.

Öğrenciler ile veliler, söz konusu projeden dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

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