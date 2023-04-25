Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şehrazat"ı son kez sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Nikolay Rimsky Korsakov'un "Şehrazat" bale süitini son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, libretto ile koreografisi Armağan Davran'a ait eser, Dünya Dans Günü'ne özel olarak 27 Nisan Perşembe ve 29 Nisan Cumartesi saat 20.00'de, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Antalyalı sanatseverlerle son kez buluşacak.

Özgün bir librettoya sahip olan Şehrazat balesinde Bujor Hoinic, Korsakov'un Şehrazat bale süiti ile bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı.

Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın.

Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Fuat Gök imzasını taşıyor.

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde "Behram" rolünü Tolga Burçak, "Zahara" rolünü Iaroslava Volkova ve "Zühre" rolünü Chisato Ishikawa canlandıracak.

Eserin 40, 85 ve 120 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

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