Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı, 27 Nisan'da başlayacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Expo Domates İhtisas Fuarı'nın kapıları ziyaretçilere perşembe günü açılacak.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, festival bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kumluca'nın, domatesi ile ünlü bir ilçe olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda geleneksel olarak Expo Domates İhtisas Fuarı düzenlendiğini anlatan Köleoğlu, bu yıl fuarın, 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Fuar ile domatesin tohumdan tüketicinin sofrasına gelene kadarki sürecini anlatmayı, çiftçileri yeni teknolojilerle tanıştırmayı ve ekonomik döngüsünü sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Köleoğlu, tüm üreticileri fuara davet etti.

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş da fuarın Kumluca tarımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Fuarı uluslararası noktaya taşımak istediklerini dile getiren Durdaş, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Toplantıya İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Erçin Soytürk ile organizasyon yetkilileri katıldı.





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