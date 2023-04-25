GÜNCELLEME - Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru yaşamını yitirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

Ö.T'nin kullandığı 20 GF 395 plakalı otomobil, Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'nde polis memuru Burak Zemin Yeter (30) yönetimindeki 07 AYL 015 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yeter, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ö.T. gözaltına alındı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde görevli 7 yıllık polis memuru Yeter'in, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve kardeşinin düğünü nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi.

- Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Polis memuru Burak Zemin Yeter için İl Emniyet Müdürlüğünde tören yapıldı.

Törene Yeter'in eşi Zeynep Baykuş Yeter, babası Serdal Yeter, kardeşi Bayram Yeter ve akrabalarının yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Murat Sezgin, emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı.

Törende Yeter'in ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Tekerlekli sandalyeyle törene katılan ve gözyaşı döken acılı eşi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarınca taşındı.

Yeter'in özgeçmişinin okunduğu tören, yapılan duayla son buldu.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenin ardından polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'nin Yeşilgölcük beldesine gönderildi.

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