Antalya'da fırtınadan zarar gören sera sahiplerine naylon desteği verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde fırtına nedeniyle zarar gören çiftçilere sera naylonu desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Aksu Kemerağzı Mahallesi'nde ocak ayında yaşanan fırtına nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Mağdur oldukları belirlenen üreticilere 7 bin 500 metrekare sera naylonu dağıtıldı.

Çiftçilerden Mehmet İlhan, fırtına çilek serasında maddi zarara neden olduğunu belirtti. Yırtılan ve kullanılamayacak hale gelen sera naylonu için belediyeden yenilerinin verildiğini ifade eden İlhan, belediye yetkililerine teşekkür etti.



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