Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2023 Ulusal Egemenlik Kupası ve 18 Yaş Altı Sıralama Turnuvası sıralama atışlarıyla başladı.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başlayan organizasyona 35 ilden 368'i kadın 732 sporcu katılıyor. Kupanın ilk gününde, klasik yay 18 yaş altı erkekler ve kadınlarda sıralama atışları yapıldı.

Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda sporcular büyükler, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yarışacak.

Organizasyon, 30 Nisan'da sona erecek.

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