Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 194 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 194 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı süresince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 194 şüpheli yakalandı.

Öte yandan denetimlerde, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yaptığı belirlenen 24 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.



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