Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarlar üzerine aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonda, 27 yıl 3 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H.A. ile 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan R.S. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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