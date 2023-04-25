Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 31. haftasında dün Demir Grup Sivasspor ile maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi için ara vermeden, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibinde, Sivasspor maçının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer grup, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışmalarına katıldı.

İdmanın son bölümünde taktik çalışan Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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