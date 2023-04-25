AK Parti Antalya Milletvekili Uslu'dan Kumluca Devlet Hastanesi'ne ziyaret

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yapımı tamamlanan Kumluca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Partisinin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Antalya 5. sıradan yeniden milletvekili adayı gösterdiği Uslu, hastanedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Uslu, yaptığı açıklamada, hastanenin yapım çalışmalarında sona gelindiğini ve yakında açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Hastanenin oldukça geniş teknik altyapıya sahip olduğunu söyleyen Uslu, "Kumluca Devlet Hastanemizin yeni binasını tamamladık. İlçemiz sağlık personeli sayısı, konforlu binasıyla muhteşem bir sağlık tesisine daha kavuşuyor. Hastanemiz 5 yıldızlı otel konforunda hasta odaları, 150 yatağı, 6 ameliyathane, 3 doğum salonuyla hizmet verecek. Yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğe sahip acil serviste, 16 müşahede yatağı ve 3 poliklinik odası bulunacak." ifadelerini kullandı.

Uslu, tesisin bölgeye kazandırılmasına katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakan Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve milletvekillerine teşekkür etti.

Antalya'da önemli sağlık yatırımlarının yapıldığını vurgulayan Uslu, "Antalya Şehir Hastanemizin inşasında sona gelindi. Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kemer Devlet Hastanelerimizi yeniledik. Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir." diye konuştu.

Uslu'ya, AK Parti Antalya milletvekili adaylarından Yahya Turgut, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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