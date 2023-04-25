Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaflarla buluştu

ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ali Çetinkaya Caddesinde kent esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Tütüncü, vatandaşlarla sohbet etti.

Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Tütüncü, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Tütüncü, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kentin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılına hazırlandığını hatırlatan Tütüncü, "Esnafımızla Türkiye'nin bugününü ve geleceğini konuştuk. Türkiye ikinci yüzyılına bambaşka bir heyecanla hazırlanıyor. Dünya sahnesinde çok daha güçlü bir Antalya ve Türkiye için çalışıyoruz. Güzel şehrimizin insanları için, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin çok daha üstüne çıkarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Devletimiz daha güçlü olacak, bayrağımız daha yükseklerde dalgalanacak." diye konuştu.

Bu kapsamda kentteki yatırımların büyük önem arz ettiğini vurgulayan Tütüncü, kente değer katacak projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tütüncü'ye ziyaretinde, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli eşlik etti.

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