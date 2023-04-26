2. Kaş Tarım Fuarı başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Tarım, Seracılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı" törenle açıldı.



Kınık Kapalı Pazar Yeri'nde Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin denetiminde düzenlenen fuara, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Ziraat Odası destek veriyor.



Marmaris Fuarcılık Organizasyon Halkla İlişkiler Limited Şirketi (MARFO Fuarcılık) tarafından gerçekleştirilen fuarda, çok sayıda farklı marka tarımsal ürün ve tarımda kullanılan ekipmanlar yer alıyor. 55 katılımcı firmanın hazır bulunduğu fuar, üç gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.



Fuarın açılışında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, turizmle tanınan Kaş'ta tarım gerçeğinin de olduğunu söyledi.



Bir farkındalık olması maksadıyla çiftçiler, üreticiler ve ihracatçılarla tedarikçileri buluşturmak istediklerini belirten Ulutaş, fuara katılımın geçen yıla göre artarak, iki katına çıktığına işaret etti.



Ulutaş, Kaş'taki çiftçilerin, vatandaşların fuara ciddi bir teveccühü olduğunu, bölgeyi tercih eden katılımcılara teşekkür ettiğini dile getirdi.



Ulutaş, ürünlerin iyi fiyata, değerinde satılmasının önemini vurgulayarak şunları kaydetti:



"2018 yılında Kınık'ta başlatılan büyük hal projesi devam ediyor. İller Bankası buna kredi desteği sağlıyor, Büyükşehir de sürdürüyor. Burada üretilen ürünlerin, belki yaş sebze meyve olarak satılamaması durumunda türev ürünlere dönüştürülerek, daha iyi rakamlara pazarlanmasıyla ilgili çalışmamız vardı. Organize Gıda Sanayi çalışması. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Kumluca Ticaret Odası, Büyükşehir, İlçe Belediyesi, Valilik nezdinde bu çalışma da sürüyor. Sayın vekilimiz Atay Uslu ve diğer vekillerimiz, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda destek veriyor."



Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak, stantlar gezildi.



Fuarın açılışına, Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Hasan Subaşı, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

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