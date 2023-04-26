Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'ndan Kepez Belediyesine ödül

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 8. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda, Kepez Belediyesi ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, dereceye giren belediyelere ödülleri verildi.

Yarışmada "iyi yönetim ve halkla ilişkiler çalışmaları" kategorisinde, Gezici Kadın Sağlığı Merkezi projesiyle Kepez Belediyesine birincilik ödülü verildi.

Törende Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ödülü, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki verdi.



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