Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını Finike'de buluşturdu

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ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, bu yıl 26'ncı kez Antalya'nın Finike ilçesinde açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm kadar tarımın da başkenti olduğunu belirtti.

Belediye olarak tarımın gelişmesine önemli katkılar sağladıklarını, çiftçilere çeşitli alanlarda destekler verildiğini söyleyen Böcek, tarımın ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu ve bu desteklerin devam edeceğini bildirdi.

​​​​​​​Hasyurt Fuarı'nın Türkiye'nin ilk tarım fuarı olduğunu vurgulayan Böcek, "Çiftçi kardeşlerimin tarımdaki gelişmeleri yakından takip etmesini ve kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu fuarımızda da tarım konusundaki uzmanlarımız, akademisyenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Çiftçilerimiz yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, tarımsal teknolojilerle tanışma ve kullandıkları ekipmanları kıyaslama fırsatı bulacaktır. Ayrıca yeni iş ve ticari birliktelikler kuracaklar" diye konuştu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de fuarın ilçe ve Antalya açısından önemli olduğunu söyledi.

Fuarda üretici ve tüketicileri buluşturacaklarını dile getiren Geyikçi, fuar boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri de ağırlayacaklarını kaydetti.

Tohum, fide, gübre ve seracılık alanında 95 firmanın katıldığı fuar, 4 gün açık kalacak.

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