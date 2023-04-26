Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.





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