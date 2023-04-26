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Antalyaspor'dan tüzük değişikliği açıklaması:

AA

Antalyaspor'dan tüzük değişikliği açıklaması:

ANTALYA (AA) - Antalyaspor futbol A takımı ve altyapıların bağlı olduğu Antalyaspor AŞ'nin Sabri Gülel, amatör branşların bağlı olduğu Antalyaspor Kulübünün ise Aziz Çetin başkanlığında faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin 25 Nisan 2023'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda tüzük değişikliği yapılarak, bazı değişikliklere gidildiği belirtildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği'nin, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince sicil kayıtları ve işlemlerinin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden, Gençlik ve Spor Bakanlığına intikal ettirilmesi nedeniyle kulübün, dernek statüsünden çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle yapılan tüzük değişikliği gereğince, Antalyaspor Kulübü Derneği, bundan böyle Antalyaspor Kulübü olarak anılacaktır. Ayrıca kurumsallaşmaya yönelik ve yeni yasanın gereği olarak burs yönetmeliği, satın alma, prim, ödül ve ceza, bütçe uygulamaları gibi bazı yönetmeliklerin çıkartılması gerekliliği yeni tüzükte yer aldı. 7405 sayılı yasanın 47'nci hükmü gereğince bütçe uygulamaları, borçlanma usulleri ve uyulması gereken kurallar, tüzükte ayrıntılı olarak belirtildi. Futbol A takım ve altyapılarımızın bağlı olduğu Antalyaspor AŞ Sabri Gülel başkanlığında, amatör branşlarımızın bağlı olduğu Antalyaspor Kulübü ise Aziz Çetin başkanlığında faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle kulübümüzde yapılan bu tüzük değişikliğinin camiamıza hayırlı olmasını diler, gerçekleşen değişikliği kamuoyunun bilgisine sunarız."

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