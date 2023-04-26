Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da taksi durağını ziyaret ederek esnafla görüştü.

AK Parti'den Antalya milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında taksicilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Güzeloba Mahallesi'ndeki taksi durağına giderek esnafla sohbet etti, istek ve sorunlarını dinledi.

Antalya'da yapılan yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, yerli ve milli otomobil Togg'a dair merak edilen soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, ziyarette taksicilerle fotoğraf çektirdi.

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