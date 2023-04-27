Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu

AA

Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da görevi başındaki avukat Mesut Oğuz’a bıçakla saldırı girişiminden yargılanan Murat A, aynı avukata yeniden saldırdı.

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Mesut Oğuz, gazetecilere, 26 Eylül 2022'de Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde müvekkiline ait bir bina için yapılan ihbara gittiğinde, binadan 3 ay önce tahliye edilen Murat A'nın bıçaklı saldırısına uğradığını ve saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardığını söyledi.

Gözaltına alınan Murat A'nın daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Oğuz, yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilerek yurt dışı yasağı getirildiğini belirtti.

Oğuz, Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesinde bıçakla saldırı girişiminden yargılaması devam eden sanık Murat A'nın olaydan önce kendisini, eski eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini dair bulunduğu suç duyurusunda bulunduğunu ancak savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade etti.

Murat A'nın geçtiğimiz mart ayında yine aynı apartmana sabaha karşı 05.00 sıralarında gelerek, elektronik güvenlik kilit sistemini bozmaya çalıştığını, bir dükkana girdiğini öne süren Oğuz, şöyle devam etti:

"Oradaki insanlar rahatsız ediyor. Polis çağırılıyor, tutuklanıyor. Öğlen, serbest bırakılıyor. Ardından benim eşimin oturmuş olduğu eve gidiyor. Orada rahatsızlık veriyor, şikayetçi oluyoruz. Tekrar alınıyor. Tekrar serbest bırakılıyor. İki gün sonra benim ofisime geliyor. Beni bıçaklamaya çalışmış bir adamın ofisime gelmesi mantık dışı. Bununla ilgili şikayetçi oluyoruz. Çünkü can güvenliğimiz tehdit altında. Bu adam tehlikeli, madde bağımlısı. Ama yine alınıyor ve serbest bırakılıyor. Savcı da geçen ay olan bu olaylarda tehdit görmemiş ki kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. Benden daha önce zorla 500 bin lira para istemesiyle ilgili yağmaya teşebbüs suçuyla ilgili de dört tane tanık olduğu halde tanıklar dinlenmiyor. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor.”

- "Saldırılara devam ediyor"

Oğuz, artık hiçbir şekilde ceza almadığına, hukukun hiçbir şekilde kendisine müdahale etmediğini gören Murat A'nın dün akşam 17.00 sıralarında kendisine yeniden saldırdığını belirtti.

Ofise geldiği sırada, karşıdan parktan çıkıp gelen Murat A.'nın kendisine kafa attığını dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Cebinden bir cisim çıkartıyordu. Ben müdahale edince elindeki cisim düştü. Gördüğüm kadarıyla sustalı bıçaktı. Sonra onu alıp cebine attı. Bana saldırmaya devam etti. Kendimi savundum. Ondan sonra bu şahsı yere düşürdüm. Yere düşürdüm sırada bir arkadaşımız kendisini alarak götürdü, uzaklaştırdı. Sonrasında kendisinin yine aynı mahallede oturan eski eşimin evine doğru gittiğini gördüm. Takip ettim. Polisleri çağırdık ama kaçtı. Can güvenliğimiz yok. Bu saldırılara devam ediyor. Savcı bunu soyut tehdit olarak görüyor. Yasa hiçbir şekilde işlemiyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Madde bağımlısı insanların ne kadar tehlikeli olduğunu zaten görüyorsunuz. Akli dengesi yerinde değil ve sürekli gelip hakaretler, tehditler ediyor. 'Orayı bana vereceksiniz yoksa hepinizi öldürürüm.' diyerek yine yağmaya teşebbüs ediyor. Alenen bunları yapıyor ama yine ceza almıyor. Yani cezalarda artık bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum.”

Öte yandan şüpheli Murat A'nın avukat Mesut Oğuz'a saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin saldırması ve avukatın kendisini koruması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da yerleşik yabancıların STK konferansına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da yerleşik ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde ...
Antalyaspor'dan tüzük değişikliği açıklaması:
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan tüzük değişikliği açıklaması:
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...
Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun Meclis Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun Meclis ...
AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ...
Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını Finike'de buluşturdu
YEREL HABERLER Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını ...
14. Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 14. Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, ...
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ...
Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Bölgesel Amatör ...
Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'ndan Kepez Belediyesine ödül
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'ndan Kepez ...
2. Kaş Tarım Fuarı başladı
YEREL HABERLER 2. Kaş Tarım Fuarı başladı
Kozmetikte ihracat pazarı genişliyor
YEREL HABERLER Kozmetikte ihracat pazarı genişliyor
Akra Gran Fondo Antalya'da pedallar iyilik için dönecek
YEREL HABERLER Akra Gran Fondo Antalya'da pedallar iyilik için ...
Kuraklıkla mücadelede kapalı sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı
YEREL HABERLER Kuraklıkla mücadelede kapalı sulama sistemleri ...
Kanseri atlatan anne ve çocukları, LÖSEV ile umut oluyor
YEREL HABERLER Kanseri atlatan anne ve çocukları, LÖSEV ile umut ...
Antalyaspor deplasmanda kazanmakta zorlanıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor deplasmanda kazanmakta zorlanıyor
Ürünlerde pestisit alarmı; Tarım zehirlerinden ikisi yasaklı madde
YEREL HABERLER Ürünlerde pestisit alarmı; Tarım zehirlerinden ikisi ...
Masaka Kids Africana, Rixos´un tadını çıkardı
YEREL HABERLER Masaka Kids Africana, Rixos´un tadını çıkardı
Antalyaspor AŞ eski başkanı Aziz Çetin olağanüstü genel kurulda konuştu:
YEREL HABERLER Antalyaspor AŞ eski başkanı Aziz Çetin olağanüstü ...
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaflarla buluştu
YEREL HABERLER Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaflarla ...
18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 5-7 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak
YEREL HABERLER 18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ...
AK Parti Antalya Milletvekili Uslu'dan Kumluca Devlet Hastanesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Antalya Milletvekili Uslu'dan Kumluca Devlet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.