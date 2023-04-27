Antalya'da 9. Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Expo Domates İhtisas Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kumluca Toptancı Hali'nde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek fuarda 29 katılımcı firmanın 44 stantta ürünleri sergilenmeye başlandı.

Kaymakam Tekin Erdemir, fuarın açılışındaki konuşmasında, Kumluca'nın özellikle örtü altı tarımda Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu, bu üretimin büyük bölümünü domatesin oluşturduğunu söyledi.

İlçede örtü altı tarımın daha iyi yapılarak ekonomik getirisinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemir, Expo Domates İhtisas Fuarı'nın ürün bazlı ilk ve tek tarım fuarı olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise fuara özel bir logo hazırlattıklarını ve ilçeden ihraç edilen tüm ürünlerde bu logonun olacağını kaydetti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de zor şartlar altında üretim yaparak alın teri ve emeğinin karşılığını almaya çalışan çiftçilere, bilgi birikim ve deneyim kazandıracağına inandığı fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları ziyaret etti.

Fuarın açılışına CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

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