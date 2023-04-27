AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Taş, kentte ziyaretlerde bulundu

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Adayı İbrahim Ethem Taş, Antalya'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Partisinin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Antalya'da 6. sıradan milletvekili adayı gösterilen Taş, kentteki STK'leri ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Taş, buradaki konuşmasında, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevini 5 yıl boyunca yaparak milletin sesi olduklarını ve şimdi de vekili olmak için yeniden yollara düştüklerini kaydeden Taş, "Biz Antalya sevdalısıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da durmadan, yorulmadan çalışacağız. Davamız hizmet, sevdamız millet. 7'den 70'e gönül köprüleri kurmaya, sorunları beraber aşmaya hazırız." dedi.

Dünya markası konumundaki kentte tarımdan turizme, sağlıktan sanayiye yapılması gerekenleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Taş, emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

AK Parti'nin dünyanın yakından takip ettiği başarılara imza attığını belirten Taş, şunları dile getirdi:

"Bize 'Yapamazsınız' denilen ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugün Türkiye yerli ve milli silahlarını üretiyor, milli gururumuz Togg'un başarısı ise tartışmasız. Vatandaşlarımız büyük bir teveccüh gösterdi ve yıl sonuna kadar 28 bin araç üretilmesi planlanıyor. Bu oldukça iddialı bir hedef. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz doğalgaz müjdesi geldi. Tarım ve hayvancılıkta, sağlık ve eğitim alanında da birçok yeniliğe imza atıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

Taş, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da ekiplerle tam kadro sahada olduklarını, herkesi kucakladıklarını ve herkese kapılarının açık olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.