Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde aranan 2 hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması, suçların önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu, hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.R. ile 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K. yakalandı.



Bu kişiler sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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