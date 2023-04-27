Savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklardan "Teşekkür" etkinliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

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ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın girişimleri ile Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar tarafından ülkede bulundukları birinci yıl dönümü dolayısıyla "Teşekkür" etkinliği düzenlendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'ye Ukraynalı çocuklara sahip çıktıkları için minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye'nin örnek bir misafirperverlik sergilediğini dile getiren Bodnar, "Çocuklarımız burada geçirdikleri güzel günler sayesinde bombaların seslerini unuttular. Sizin iyi kalbiniz sayesinde burada iyi şartlarda kalıyorlar. Onlar bizim istikbalimiz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaşasın Türkiye, yaşasın Ukrayna." diye konuştu.

Çocukların Türkiye'ye getirilmesini sağlayan Ruslan Shostak Yardım Vakfı Kurucusu Ruslan Shostak da savaş başladığında yetimhanelerde kalan çocukların güvenli bölgeye götürülmesi için başlatılan çalışmada Türkiye'nin büyük bir çaba sarfettiğini belirtti.

"Savaşsız Çocukluk" projesi kapsamında Ukrayna'daki yetimhanelerden çocukları güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirdiklerini anlatan Shostak, bir yıl boyunca da burada güvenli ve mutlu bir şekilde yaşadıklarını kaydetti.

Ay yıldızlı kıyafetler giyen çocuklar, Türkiye ve Ukrayna bayrakları eşliğinde çeşitli gösteriler sergileyip, şiirler okudu.





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