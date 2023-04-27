Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da hastane ek binası açılışında konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlık çalışanı sayımızı da arttırdık. 2002 yılında 378 bin olan sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 360 bine çıktı. Bu önemli bir rakam." dedi.

AK Parti'den Antalya milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, Kumluca Devlet Hastanesi 50 yataklı ek bina açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan herkese modern, eksiksiz, kaliteli sağlık hizmeti verebilmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nı başlattıklarını anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlığa ayırdığı bütçenin, 2002 yılında 2,2 milyar lirayken, 2023'de 293 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Vatandaşların yüzde 99'unu kapsayan, dünyanın en kapsamlı sigorta sistemini hayata geçirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Sağlık çalışanı sayımızı da arttırdık. 2002 yılında 378 bin olan sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 360 bine çıktı. Bu önemli bir rakam. 2023 yılı itibarıyla 14 bini aşkın sağlık kuruluşu ile hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye'de 21 şehir hastanesi açtıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Şehir hastanelerinde, vatandaşların başka bir yere ihtiyaç duymadan her türlü hizmetini veriyoruz. 'Şehir hastanelerine ne gerek var, lüzumsuz masraf' diyenler de oldu. Salgın döneminde bu yatırımlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu gördük." diye konuştu.

Yoğun bakım ünitelerini yatırımlarla 18 kat arttırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları paylaştı:



"Pandemi döneminde yoğun bakım ünitelerinde zorluk yaşamadık. Yatırım yaparsanız, geleceği düşünürseniz en kötü şartlarda bile vatandaşlarımıza hizmet sunabilirsiniz. Evde sağlık hizmetlerini başlattık. Bu hizmetten 2 milyon vatandaşımız yararlandı. Erken teşhis tarama ve eğitim merkezi sayısını 11'den 336'ya çıkardık. Bu rakama 42 de mobil tarama merkezini ilave ettik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, 21 yılda 738'i hastane olmak üzere, 3992 sağlık tesisini tamamlayarak milletin hizmetine sunduk."

Çavuşoğlu, geçen yıl yurtdışından 167 vatandaşı, tedavi için ambulans uçak ile Türkiye'ye getirdiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin kalkınması için sağlık turizminin de önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, turizm geliri kadar sağlık turizminden de gelir elde etmeyi istediklerini vurguladı.

Açılış törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.