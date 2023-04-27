"Kadın Oyunları Festivali 2023" Antalya'da başlıyor

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ANTALYA (AA) - "Kadın Oyunları Festivali 2023", 2 Mayıs'ta Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

Atölye Kültür Sanat tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 3'üncüsü düzenlenen tiyatro festivali, Ankara ve Bandırma'nın ardından Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde, kadın temalı etkinlikler yer alacak.

Festivalde, "Düğün Şarkıcısı", "Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler", "Ölü Kadınlar Diyarı", "Prima Facie" ve "Dışarıda Hiçbir Şey Var" isimli tiyatro oyunları sahnelenecek.

Tüm gösterilerin ücretsiz olacağı festival, 2 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Begül Erhan'ın gitar resitaliyle başlayacak.

Festival, 7 Mayıs'ta sona erecek.

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