Antalya'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve sahte alkol üretimi, satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerin Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde bir markete düzenlendiği operasyonda 6 bin doldurulmuş makaron, 327 paket kaçak sigara ve 45 sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Operasyonda K.A. gözaltına alındı.

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