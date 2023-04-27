Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da konuştu:

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ANTALYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine inandığını söyledi.

Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Alanya ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı, Millet İttifakı'nın seçim koordinasyon merkezi ve esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlar ve partililerle sohbet etti.

Ahmet Davutoğlu, koordinasyon merkezi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, bakan ve başbakan olarak geldiği Alanya'da her zaman güç aldığını söyledi.

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geri kaldığını şimdi üçüncü bir bayrama doğru gittiklerini belirten Davutoğlu, bunun da 14 Mayıs'ta demokrasi bayramı olduğunu dile getirdi.

Hazır olduklarını aktaran Davutoğlu, "Yörük anamın söylediği güzel bir söz vardır; 'Görünen dağın ırağı olmaz.' Dağ görünmüştür ve Yörükler bu dağa doğru yürümeye başlamışlardır. Görünen dağ 14 Mayıs'taki seçim sandığıdır. Aşacağımız engel, bu baskıcı, bu otoriter iktidarın önümüze çıkardığı engellerdir. Hepsini kırarak dağa ulaşacağız, demokrasi dağına ulaşacağız." dedi.

Yola çıktıklarında önlerindeki küçük engellere değil, hedefe odaklandıklarını anlatan Davutoğlu, "14 Mayıs'ta bir zihniyet devrimi yapacağız." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılacağına dair sözlerin doğru olmadığını söyledi.

"Dışlamaya, ötekileştirmeye karşı milleti birleştireceğiz. 6 lider bir araya gelerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak ilan ettik. Bizler de cumhurbaşkanı yardımcılarıyız." diyen Davutoğlu, "Her toplantı öncesinde iktidardakiler, 'Bu masa dağılacak' diye rüya gördüler. Hep rüyaları boşa çıktı. Şimdi kabus görüyorlar, kabus... İsteseler de istemeseler de 14 Mayıs günü 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak." diye konuştu.





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