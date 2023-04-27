25. Uluslararası Zafer Kupası ve Şampiyonlar Güreş Turnuvası Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - 25. Uluslararası Zafer Kupası ve Şampiyonlar Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ilk olarak bu yıl 25.'si gerçekleştirilen Uluslararası Zafer Kupası'nda mücadele edecek sporcular mindere çıktı.

8 ülkeden 17 yaş altı 389 sporcunun katıldığı Zafer Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Grekoromen, serbest ve kadınlarda 12 sıklette dereceye giren sporcular şöyle:





17 Yaş Altı Kadınlar:

40 kilogram

1- Fatma Yılmaz (Türkiye)

2- Burkutbayeva Anel (Kazakistan)

3- Soltangali Saniya (Kazakistan)

3- Emine Yağmur Ayraç (Türkiye)

46 kilogram

1- Akhmetzhan Meiramgul (Kazakistan)

2- Songül Kavak (Türkiye)

3- Hava Konca (Türkiye)

3- Kuanyshbek Medina (Kazakistan)

53 kilogram

1- Stratan Anna (Kazakistan)

2- Özlem Gürsoy (Türkiye)

3- Betül Otay (Türkiye)

3- Alzhan Aida (Kazakistan)

61 kilogram

1- Hiunay Hurbanova (Azerbaycan)

2- Beyzanur Akkuş (Türkiye)

3- Karagianni Loukia (Almanya)

3- Eylem Engin (Türkiye)





17 Yaş Altı Grekoromen:





45 kilogram

1- Turan Dashdamirov (Azerbaycan)

2- Sovetov Zharas (Kazakistan)

3- Moradivarnavi Erfan (İran)

3- Rıdvan Çiftçi (Türkiye)

51 kilogram

1- Ali Seyidelili (Azerbaycan)

2- Navid Aboutalebi (İran)

3- Karumidze Koba (Gürcistan)

3- Kobentayev Daulet (Kazakistan)

60 kilogram

1- Shamshedinov Sabit (Kazakistan)

2- Nurlan Ibadzada (Azerbaycan)

3- Roman Karimov (Azerbaycan)

3- Lassim Erdaulet (Kazakistan)

71 kilogram

1- Seitkaliyev Dias (Kazakistan)

2- Alkan Akar (Türkiye)

3- Javidan Nahmatov (Azerbaycan)

3- Lomadze Luka (Gürcistan)





- 17 Yaş Altı Serbest:





45 kilogram

1- Ebubekir Gür (Türkiye)

2- Khateri Ahora (İran)

3- Tsinadze Mate (Gürcistan)

3- Yeraly Amangeldi (Kazakistan)

51 kilogram

1- Assambek Nurassyl (Kazakistan)

2- Assambek Bekassyl (Kazakistan)

3- Navazi Amirmohammad (İran)

3- Ramil Rassim (Kazakistan)

60 kilogram

1- Pirdayev Sajad (İran)

2- Yeraly Zhennissov (Kazakistan)

3- Vahid Samet Yılmaz (Türkiye)

3- Nakaev Abdoullah (Fransa)

71 kilogram

1- Hosseini Seyedabolfazl (İran)

2- Nurdaulet Seilbekov (Kazakistan)

3- Ferhat Yiğit (Türkiye)

3- Mepharishvili Ioseb (Gürcistan)

İki turnuvadan oluşan organizasyon, 2 Mayıs Salı günü sona erecek.

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