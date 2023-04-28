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Ayakkabı sektörü ihracatta rekora koşuyor

AA

Ayakkabı sektörü ihracatta rekora koşuyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, ayakkabı sektörünün 70 ülkeye ürün sattığını belirterek, "550 milyon çift üretim kapasitemizin 340 milyon çiftini ihracatla değerlendiren bir sektörüz." dedi.

Antalya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı'na katılan İçten, AA muhabirine, geçen yılı 1,2 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl da yola artışla devam ettiklerini söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 20 artırdıklarına dikkati çeken İçten, "Yılın ilk çeyreğinde 392 milyon dolar gibi bir rakamı yakalamış durumdayız. Geçmiş yıllara oranla bir rekora doğru gidiyoruz. İnşallah bu süreç devam eder. Yılı 1,4 milyar dolar seviyesinde kapatacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Yurt içinde ve dışında düzenlenen fuarların ihracata ciddi ölçüde katkı sağladığını ifade eden İçten, bu sebeple üretici firmaları yurt dışı alıcılarla buluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, ayakkabı üretiminde dünya ölçeğinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren İçten, şöyle devam etti:

"Ayakkabı sektöründe dünyada altıncı büyük üretim merkeziyiz. Yıllık 550 milyon çift üretim kapasitemizle Avrupa'nın en büyük üretim noktasıyız. Özellikle pandemi döneminde artan taleple ayakkabı sektörümüz kendisini yenileyerek yoluna devam etmektedir. 70'e yakın ülkeye ihracatımız var, bunların içinde Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada, daha sonra Rusya, Ukrayna, Orta Asya ülkeleri geliyor. 550 milyon çift üretim kapasitemizin 340 milyon çiftini ihracatla değerlendiren bir sektörüz."

- "Global markalar Türkiye'de üretim yapmaya başladı"

Türkiye'nin özellikle deri ayakkabıda çok ciddi üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten İçten, bu konuda iddialı olan İspanya, Portekiz gibi ülkelerle rekabet ettiklerini söyledi.

Hindistan, Çin gibi ülkelerin de geniş üretim kapasitesi bulunduğunu ancak Türkiye'nin kalite açısından çok daha iyi olduğunu ifade eden İçten, fiyat konusunda da rekabetçi pozisyonda yer aldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin ayakkabı sektöründe de yatırımcı çektiğini dile getiren İçten, "Deri ayakkabıda iddialıyız. Spor ayakkabıda da son yıllarda ciddi gelişmeler yaşanıyor. Önemli ve global markalar Türkiye'ye yatırım yapıyorlar, bu da bizim için sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

Sektörde 300 bine yakın istihdam sağlandığına dikkati çeken İçten, yan sanayiyle yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa dolaylı ya da doğrudan iş sağlayan bir sektör olduklarını söyledi.

Ayakkabı sektörünün önünün açık olduğunu vurgulayan İçten, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki pazarlara çok yakınız. Uçakla 3,5-4 saatlik mesafede yaklaşık 60 milyar dolarlık ayakkabı ticaret hacminin döndüğünü düşünecek olursak bizim 1,4-1,5 milyar dolarlık ihracatımız aslında yolun ne kadar başında olduğumuzun bir göstergesi. Yapmamız gerekenler var, devletten beklentilerimiz var, bunları da gerçekleştirdiğimiz takdirde çok kısa zamanda 4-5 milyar dolarlık ihracatlara ulaşmamız mümkün."

- "Yazlık ve kışlık sezon kapsamında yılda 2 fuar düzenliyoruz"

Antalya'daki Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı'nı organize eden EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir de düzenledikleri fuarlarla yabancı alıcılarla bir araya getirdikleri üreticilerin ihracata adım atmalarını sağladıklarını söyledi.

Sektörün dünyada iddialı olduğuna işaret eden Demir, "Yazlık ve kışlık sezon kapsamında yılda 2 fuar düzenliyoruz. Tamamen ihracata yönelik fuarlar. Her biri ayakkabı sektörüne yaklaşık 80 milyon dolarlık katkı sağlıyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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