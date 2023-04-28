Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor

AA

Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor

ANTALYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya uzanan 540 kilometrelik "dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" kabul edilen Likya Yolu, yerli ve yabancı doğaseverlerin rotasında yer alıyor.

Likya medeniyetinde "ışıklar ülkesi" olarak isimlendirilen Likya medeniyetine ev sahipliği yapan güzergah, tarihi ve kültürel geziler ile deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Fethiye ile Antalya arasında yer alan antik yola, sırt çantalarıyla yürüyüş yapan doğaseverler ilgi gösteriyor.

Adını Likya Uygarlığı'ndan alan ve o dönemde de kullanılan patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanmasıyla oluşturulan yürüyüş rotasında, Patara, Xhantos, Aperlae, Kaleköy (Simena) ve Olimpos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda antik Likya kenti yer alıyor.

Genellikle Akdeniz'e paralel uzanan 540 kilometrelik Likya Yolu, "dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri" olarak gösteriliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda doğasever, kırmızı ve beyaz yol çizgilerinin yanı sıra üst üste konulan "baba"larla işaretli olan Antik Likya Yolunu daha çok mart, nisan, mayıs, eylül, ekim ve kasım aylarında yürümeyi tercih ediyor.

Kamp malzemelerinin bulunduğu sırt çantalarıyla yola çıkan doğa tutkunları, parkuru bir ayda tamamlayabiliyor. Bazı doğaseverler ise daha kısa sürelerle yolu etaplara ayırarak yürümeyi tercih ediyor.

- Alman çift 2,5 yaşındaki çocuklarıyla antik yolu yürüdü

Alman çift Vanya ve Christian da 8 yıl önce 10 gün süreyle yürüdükleri ve hayran kaldıkların Likya Yolu'nu bu sefer sırtlarında çantayla taşıdıkları 2,5 yaşındaki oğulları Milan ile yürüdü.

Christian, AA muhabirine, oğulları Milan'ın 15 kilogram olduğunu ve bu şekilde yürümenin biraz zor olduğundan Likya Yolu'nu günübirlik yürümeyi tercih ettiklerini söyledi.

Vanya ise Likya Yolu'nu çok sevdiklerini belirterek, "Daha önce pek çok ülkede Fas, Almanya, Fransa ve İtalya'da yürüdük ama bu yol kesinlikle favorimiz." dedi.

Likya Yolu'nu yürüyenlerden Fransız Elizabeth de 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini, 5 gün İstanbul'da kaldığını, ardından İzmir'deki Efes Antik Kenti ile Muğla'nın Bodrum ilçesini gezdiğini ifade etti.

Likya Yolu'nu gezi kitabında gördüklerini ve bunun üzerine araştırma yaptıklarını anlatan Elizabeth, "Likya Yolu'nda olmaktan mutluyum. Biraz yoruldum çünkü bu yolda yürümenin zorluğu var. Türkiye'de böyle bir yer görebileceğimi hayal etmemiştim ve bu patikayı yürüdüğüm için mutluyum." dedi.

- Tarihi Likya Yolu dronla görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Likya Yolu'nun Kaş-Demre arasını dronla görüntüledi. Görüntülerde, Limanağzı, Ufakdere, Üzümlü ve Üçağız koylarının eşsiz görüntülerinin yanı sıra Simena, Aperlae ve Theimussa antik kentleri, Likya Uygarlığı'nın simgesi haline gelen kaya ve lahit mezarlar yer aldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayakkabı sektörü ihracatta rekora koşuyor
YEREL HABERLER Ayakkabı sektörü ihracatta rekora koşuyor
5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi emekli olamıyor
YEREL HABERLER 5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, ...
Kimlik bilgileri çalınıp çıkartılan kredi kartıyla 30 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Kimlik bilgileri çalınıp çıkartılan kredi kartıyla 30 ...
Kemal Şahin Open Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Kemal Şahin Open Uluslararası Tekerlekli Sandalye ...
Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fatih ...
Antalya'da Anadolu leoparının Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yayılışına yönelik çalıştay yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da Anadolu leoparının Akdeniz ve Ege ...
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...
25. Uluslararası Zafer Kupası ve Şampiyonlar Güreş Turnuvası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 25. Uluslararası Zafer Kupası ve Şampiyonlar Güreş ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da konuştu:
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ...
Antalya'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 1 ...
51 gün önce kardeşinin öldüğü kazada yaralanan ağabey de kurtarılamadı
YEREL HABERLER 51 gün önce kardeşinin öldüğü kazada yaralanan ağabey ...
"Kadın Oyunları Festivali 2023" Antalya'da başlıyor
YEREL HABERLER "Kadın Oyunları Festivali 2023" Antalya'da başlıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da hastane ek binası açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da hastane ek ...
Savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklardan "Teşekkür" etkinliği
YEREL HABERLER Savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'da ...
Bakan Çavuşoğlu: Birileri FETÖ'ye sözler, vaatler vermiş
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Birileri FETÖ'ye sözler, vaatler ...
Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz yok (2)
YEREL HABERLER Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri ...
Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Taş, kentte ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Taş, kentte ...
Antalya'da 9. Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 9. Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı ...
Antalya Havalimanı'nda ilk oylar kullanıldı
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda ilk oylar kullanıldı
Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağımıza dair söz yok
YEREL HABERLER Davutoğlu: Herhangi bir metinde Diyanet İşleri ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.