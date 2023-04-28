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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Akra Gran Fondo bisiklet yarışı heyecanı

AA

Antalya'da Akra Gran Fondo bisiklet yarışı heyecanı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, amatör yol bisikleti yarışı Akra Gran Fondo'dan elde edilecek gelirle Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan çocuklara bisiklet hediye edileceğini söyledi.

"Pedallar iyilik için dönecek" mottosuyla 13 ülkeden 57'si kadın 570 bisikletçinin katılımı beklenen "Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" yol bisikleti yarışı, bu yıl beşinci kez 30 Nisan Pazar günü Antalya'nın Kemer ilçesindeki Olbia Park'tan start alacak.

Yarışa 18 kategoride katılacak bisikletçiler, pedalları deprem bölgesindeki çocuklar için çevirecek. Organizasyonun kayıt gelirleri ve sponsorların katkıları ile alınacak 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak.

Paralimpik ve tandem bisikletçilerin de katılacağı duyurulan organizasyon, 98 kilometrelik Akra ve 49 kilometrelik AG Tohum olmak üzere iki farklı kategoride aynı gün katılımcılara Kemer koylarından Toroslara yarış heyecanı yaşatacak.

Organizasyonun Akra Otel'de düzenlenen basın toplantısına katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bisiklet yarışının bu yıl daha anlamlı hale geldiğine işaret ederek, "Akra Gran Fondo, depremde mağdur olan çocuklarımızı unutmadı. Kendilerine bizim çocukluğumuzun hayalini süsleyen bisikletler hediye edilecek." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 80 bini otellerde olmak üzere yaklaşık 250 bin afetzedenin Antalya'da ağırlandığını bildiren Yazıcı, otel sahiplerine, işletmecilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşları yetkililerine, hayırseverlere sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yazıcı, afetzedelerin kentte layıkıyla ağırlandığını, ciddi sıkıntı yaşamadan süreci yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an otellerimizde kimse kalmadı. Ama şehrimize gelip yerleşen çok sayıda insan var. Deprem bölgesinden gelen ilk, orta ve lise çağındaki yaklaşık 21 bin öğrencimiz şu an Antalya'da eğitimlerine devam ediyor. Aileleriyle beraber 80-100 bin insanımız burada yaşamaya devam edecek gibi görünüyor."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ise bu anlamlı organizasyona destek vermekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, amatör bisikletçilere açık uzun yol bisiklet yarışlarına ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Ülkede bisiklet turizminin gelişimini sürdürdüğüne dikkati çeken Müftüoğlu, gran fondo yarışlarının markalaşması noktasında önemli adımlar atıldığını anlattı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da ilçe coğrafyasının bisiklet sporu için çok uygun olduğunu vurgulayıp, hafta sonu yeni heyecan yaşayacaklarını ifade etti.

Toplantıya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Güner, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan, Akra Gran Fondo Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ve Akra Gran Fondo Proje Koordinatörü Haluk Özsevim ile kamu kurumlarının ve sponsor markaların temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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