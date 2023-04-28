Alanya Üniversitesi Rektörü Mesut Güner'den deprem bölgesine ziyaret

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ANTALYA (AA) - Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, deprem bölgesinde yaşayan üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

Rektör Güner, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da yaşayan üniversite öğrencileri ve hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin aileleriyle görüştü.



Güner, burada yaptığı açıklamada depremden zarar görenler arasında üniversite öğrencilerinin olduğunu ifade ederek, öğrencileri Ahmet Kerim İnce ve kardeşini deprem nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Yaşanılan afetin dünyanın sayılı afetlerinden olduğuna vurgu yapan Güner, "Depremin açtığı derin izlerin yok edilmesine ve yaraların sarılması adına hükümetimiz ile sivil toplum kuruluşlarımızın cansiperane çalışmalar gerçekleştirdi. Alanya Üniversitesi olarak bizler de birtakım faaliyetlerde bulunduk. Yıkımda evlerini kaybeden ve Alanya'ya gelen çocuklarımıza psikososyal desteklerde bulunduk. Depremzede çocuklarımız, üniversitemizde uzman doktorlarımız eşliğinde psikoterapi seanslarına katıldı. Depremin yol açtığı yıkımın izlerin silinmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Hatay'da yaşayan Alanya Üniversitesi öğrencileri ve aileleri ise rektörün gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





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