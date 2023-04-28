Antalya'da aranan 1 hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde aranan 1 hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması, suçların önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucu, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B, İskele Mahallesi'nde ikamet ettiği adreste yakalandı.



Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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