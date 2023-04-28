Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babanın yargılanmasına devam edildi

İzmir'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü!

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü, eşini de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Ukraynalı sanığın yargılanmasına devam edildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık O.N. (38) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, olay günü psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyledi. Sanık O.N, "Şu an düşündüğümde bu durumu idrak edemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan anne Yulia N'nin ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 Mayıs 2022'de 4 yaşındaki oğlu K.N. ile 6 yaşındaki kızı T.N'yi bıçakla öldürüp, eşini de yaralayan O.N. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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