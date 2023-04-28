Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı öncesi son çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Antalyaspor'da oyuncular Fedor Kudryashov ile Admir Mehmedi dışında eksik bulunmuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.