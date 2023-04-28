Antalya'da park halindeki kamyondan akaryakıt çalan 3 kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mikser kamyonundan akaryakıt çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlçede M.G'ye farklı noktalarda mazot satan şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, İ.E, M.E. ve Ü.K'yi bir şirketin mikser kamyonunun deposundan mazot çekerken suçüstü yakaladı.

Aramada, 300 litre mazot ele geçirildi.



Zanlılar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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