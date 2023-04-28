Antalya'da Akra Gran Fondo bisiklet yarışı sırasında ulaşıma kapanacak yollar açıklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 30 Nisan'da gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışı Akra Gran Fondo nedeniyle trafiğe kapanacak güzergahlar açıklandı.

Organizasyon şirketinden yapılan açılamaya göre, pazar günü Olbia Park'tan 08.00'de ve 08.30'da start alacak "Akra Gran Fondo powered by AG Tohum" yol yarışı nedeniyle 07.00'den itibaren Kemer ve Antalya güzergahlarında kapanacak olan yollar şöyle:

"Deniz Caddesi, Hükümet Caddesi, Atatürk ve Demokrasi Bulvarı (Kapanış saati: 07.00 - Açılış saati: 09.10), D-400 Kemer-Beldibi Jandarma Kavşağı arası (Kapanış saati: 07.30 - Açılış saati: 10:40), D-400 Kemer-Antalya Serbest Bölge Kavşağı arası, 170. Sokak, 195. Sokak (Kapanış saati: 07:30 - Açılış saati: 10:20), Hurma Caddesi, Çandır Caddesi, Üçoluk Sokak, Altın Kaya Üçoluk Yolu, Sığır Ereği Sokak Ovacık Köyü Yolu (Kapanış saati: 08:20 - Açılış saati: 12:00), Kepez Sokak, Cumhuriyet Bulvarı (Kapanış saati: 09:20 Açılış saati: 13:00), Şehit Er Mehmet Urman Caddesi, Kuzdere Köprüsü - Kuzdere Caddesi, Karabucak Küme Evleri, Kiriş Caddesi, Çalış Caddesi, Mustafa Ertuğrul Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Hasan Yılmaz Caddesi, Kemal Sunal Caddesi, Onno Tunç Caddesi, Deniz Caddesi (Kapanış saati: 08:50 - Açılış saati: 13:45), Cumhuriyet Bulvarı (Kapanış saati: 08:50 - Açılış saati: 10:50)."

"Pedallar iyilik için dönecek" mottosuyla 13 ülkeden 57'si kadın 570 bisikletçinin katılımı beklenen "Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" yol bisikleti yarışı, bu yıl beşinci kez start alacak ve 18 kategoride yapılacak.

Organizasyonun kayıt gelirleri ve sponsorların katkıları ile alınacak 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak.

Paralimpik ve tandem bisikletçilerin de katılacağı duyurulan organizasyon, 98 kilometrelik Akra ve 49 kilometrelik AG Tohum olmak üzere iki farklı parkurda aynı gün katılımcılara Kemer koylarından Toroslara yarış heyecanı yaşatacak.



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