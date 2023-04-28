Kemer'de depremzedeleri ağırlayan turizmcilere teşekkür belgesi verildi

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ANTALYA (AA) - Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, tesislerinde depremzedeleri ağırlayan turizmcilere teşekkür belgesi verdi.



Çam, yaptığı açıklamada, turizmcilerin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilçeye gelen depremzedeleri ağırlayarak, destek olduğunu ifade etti.



Turizm işletme sahiplerine teşekkür belgesi veren Çam, "Ağırladığımız misafirlerimize yönelik yapılan iş ve işlemlerde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı, gönüllü olarak hizmet veren turizmcilerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.







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