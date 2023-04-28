"TEMET Türkiye European Medical Tourism 2023" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Antalya, İzmir ve Elazığ Sağlık Turizm Dernekleri işbirliğiyle kurulan TEMET-2023, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sağlık turizminin önde gelen isimlerini Türkiye'de bir araya getirdi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen "TEMET Türkiye European Medical Tourism 2023"e davetliler ile dünyanın dört bir tarafından alım heyetleri, sağlık turizmi aracı kurumları ve profesyonelleri katıldı.

İki gün sürecek kongrede, Türkiye'de sağlık turizminde yer alan hastanelerin klinikleri, sağlık merkezlerince Avrupa ve Afrika'dan Türkiye'ye tedavi olmak için gelmeyi planlayan hastalara yönelik sunumlar yapılacak.

Kongre kapsamında düzenlenen açılış programına Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, TEMET Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, İzmir Sağlık Turizmi Derneği (İZSATU) Başkanı Bülent Ciner, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi Koordinatörü Fehmi Yalçın Beriat katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TEMET Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, sağlık turizminin son yıllarda dünya gündeminde yer aldığını belirtti.

Sağlık turizminin öneminin her geçen gün arttığını aktaran Kanpolat, şunları kaydetti:



"Sağlıkta bazı kriterler vardır. Sağlık turizminde ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik, üretilen sağlık hizmetinin kalitesi ve fiyat çok önemlidir. Türkiye'de son 20 yılda sağlık altyapısının güçlenmesiyle ihtiyaç sahibi insanların tercih yelpazesi de genişlemeye başladı. Bundan dolayı insanlar kendi sağlık problemlerine yönelik başka bir ülkeye çok rahat şekilde ulaşma ve faydalanma imkanına ulaştılar. Türkiye bu anlamda bakıldığında üretilen sağlık hizmetinin kalitesi ve fiyatlarda uygunluk olması ve ciddi altyapısından dolayı 1,5-2 milyon insana hitap etmektedir. Türkiye, pazar hacminde ilk 10'da olup 10 milyar doların üzerine çıkmaya başladı. Bu bizlere gurur veriyor."

İZSATU Başkanı Bülent Ciner ise sağlık turizminin tedavi edici, koruyucu, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetler almak için başka destinasyonların ziyaret edilmesi anlamına geldiğini anlattı.

Turizm endüstrisinin 2017'de 3,2 trilyon dolar olduğuna dikkati çeken Ciner, "Bunun içerisinde sağlık turizmine baktığımızda 639 milyon dolarlık bir girdi görmekteyiz. 2017 yılında dünya nüfusunun yüzde 3-4'ünün tedavileri için başka ülkeye gidip seyahat ettiğini görüyoruz. 11 milyon medikal turist seyahat ediyor. Yılda yüzde 25 oranında da sağlık turizminin büyüdüğü görülüyor. 2017'de 639 milyon dolar olan gelir 2022'de 919 milyon dolara yükseldi." diye konuştu.

Türkiye'nin özellikle medikal turizm anlamında bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Ciner, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki sağlık turizminin daha da yukarıya çıkacağını düşünüyoruz. Süreçleri iyi tanımlayan, güvenilir, sürdürülebilir ve kalite odaklı marka değeri olan, denetlenebilir ve mevzuatlarını oluşturmuş ve politikalarını yaratmış ülkeler şu anda daha iyi pozisyondalar. 2012'de Ticaret Bakanlığımız sağlık turizmi teşviklerini açıklayarak bunu genişletti. Çok iyi seviyede teşviklerimiz var. Tanıtım faaliyetleriyle sağlık turizmini markalaştırıp stratejiler geliştirmek ve diğer ülkelerde destinasyon imajını yaratarak sağlık turizmini Türkiye’de belirli bir seviyeye getirdik."

Konuşmaların ardından katılımcılar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kongre 30 Nisan'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.