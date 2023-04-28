ANTALYA (AA) - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince düzenlenen 10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya’da başladı.

Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde gerçekleştirilen kongre hakkında AA muhabirine açıklama yapan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, yurt dışıyla bine yakın katılımcının kongreye katıldığını söyledi.

Kongre kapsamında paneller düzenlendiğini, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme adına sosyal medya çalışmaları yaptıklarını belirten Dinçer, "Tüm güncel tanı metotlarını tartışma imkanımız oldu. Onkoloji alanındaki bilimsel yenilikleri ve gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaştık. Kongremizde akciğer kanserleri, jinekolojik kanserler, meme kanseri gibi tüm kanserler ayrı ayrı tartışıldı." dedi.

Dinçer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde dernek olarak ilk günden itibaren sahada olmaya gayret ettiklerini aktararak, temel ihtiyaç malzemeleri yanında tıbbi destekte de bulunduklarını kaydetti.

Bölgedeki bazı hastanelerin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:



"Bunların içinde kemoterapi üniteleri de vardı. Bizim bu hastalarımıza hızlıca tedavi ulaştırmamız gerekiyordu. Tüm dernek üyelerimiz ile birebir bağlantı kurduk. Can kaybımız yoktu. Onlar için yapılabilecek destekleri vermeye çalıştık. Bundan sonra bölgedeki hekimlerimize hastalarına daha iyi hizmet verebilmeleri için girişimlerde bulunduk. Hatay ili Dörtyol ilçesinde kemoterapi ünitesi kurulması için Sağlık Bakanımız ile görüşerek oraya kemoterapi ünitesi kurulması için öncülük ettik. Dönüşümlü onkolog desteği için gönüllük esasına göre liste hazırlayıp bakanlığımıza ilettik. Şu anda yoğun olarak çalışma arkadaşlarımıza barınma, kira yardımı gibi derneğimiz tarafından elimizden geldiğince yardım ediyoruz."

Konferans, panel ve kurslarda deneyimlerin paylaşıldığı, onkoloji alanındaki güncel konuların ele alındığı ve tartışıldığı kongre 30 Nisan’da sona erecek.

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