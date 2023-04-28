Güreş: 25. Uluslararası Zafer Kupası

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ANTALYA (AA) - 25. Uluslararası Zafer Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 8 ülkeden 17 yaş altı 389 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci günü grekoromen, serbest ve kadınlarda toplam 9 sıklette dereceler şöyle oluştu:

- Kadınlar

43 kilogram

1- Gkika Maria Luiza (Yunanistan)

2- Voiculescu Diana Luminita (Romanya)

3- Saadat Guliyeva (Azerbaycan)

3- Elanur Berber (Türkiye)

49 kilogram

1- Nil Aktaş (Türkiye)

2- Remziye Karadağ (Türkiye)

3- Abdullina Arina (Kazakistan)

3- Esra Mamadli (Azerbaycan)

69 kilogram

1- İlayda Cin (Türkiye)

2- Elif Şevval Kurt (Türkiye)

3- Maksatkykz Gulnur (Kazakistan)

3- Tuba Aktaş (Türkiye)

- Grekoromen

48 kilogram

1- Ahmadi Payam (İran)

2- Mohmadi Mohammed Meraj (İran)

3- Elnar Ziyadov (Azerbaycan)

3- Mukan Beknur (Kazakistan)

55 kilogram

1- Aykhan Javadov (Azerbaycan)

2- Bolatuly Alpamys (Kazakistan)

3- Zharylkassyn Arnat (Kazakistan)

3- Gholami Mohammadreza (İran)

92 kilogram

1- Purtseladze Saba (Gürcistan)

2- Gogsadze Jemsi (Gürcistan)

3- Mikayil İsmayilov (Azerbaycan)

3- Ukraintsev Maxim (Kazakistan)

- Serbest

48 kilogram

1- Yeraly Askerbek (Kazakistan)

2- Bitmurzaev Bayssangour (Fransa)

3- Zhetpissov Yeraly (Kazakistan)

3- Sayar Sam (İran)

55 kilogram

1- Teymorizad Amirreza (İran)

2- Lulukyan Arshak (Gürcistan)

3- Hacı Zade (Türkiye)

3- Allan Oralbek (Kazakistan)

92 kilogram

1- Kurashvili Sandro (Gürcistan)

2- Noory Toohid (İran)

3- Papinashvili Dachi (Gürcistan)

3- Eyüp Çetin (Türkiye)

25. Uluslararası Zafer Kupası yarın sona erecek. Aynı salonda 30 Nisan'da başlayacak 20 yaş altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası ise 2 Mayıs'a kadar sürecek.

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