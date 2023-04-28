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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor-Ümraniyespor maçının ardından

AA

Alanyaspor-Ümraniyespor maçının ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Er, maçta birçok pozisyon bulduklarını belirterek, "Bunun karşılığı bugün için bu değildi. Bir puana bile üzüleceğimiz bir karşılaşmaydı." dedi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi oynadıkları bir maçta yenildikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Oyunun bütün bölümlerinde üstün olan taraf olduklarını belirten Er, "Birçok pozisyon bulduk. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Çok basit bir hatada, topun bizde olduğu bir anda, çok basit bir top kaybıyla içeride paylaşım hatasından dolayı, bir gol yedik. Rakibin ceza sahamıza yaklaştığı pozisyonların hepsinde biz hata yaptık. Onun haricinde set oyununda rakibe pozisyon vermedik. Bizim bir çok pozisyonumuz var." dedi.

Geçen hafta bir antrenmanla Beşiktaş maçına çıktıklarını hatırlatan Er, mental anlamda çok aşağıda olduklarının altını çizdi. Oyuncularla mental anlamda geri dönmeleri gerektiğini bütün bir hafta boyunca konuştuklarını anlatan Er, "Oyuncularımla bir karakter ortaya koymamız ve mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk. Bu anlamda istediklerimizi yaptılar. Tek üzüldüğüm emeklerinin karşılığını alamadılar. Net bir şekilde buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Birçok gol pozisyonumuz var. Direkten dönen topumuz var. Sayılmayan bir golümüz var. Dediğim gibi çok üzgünüz." diye konuştu.

Er, hakem yönetimine eleştirilerde bulunarak, ilk yarıda ve maç sonunda verilen uzatma dakikaların az olduğunu öne sürdü.

Maçlarda devre arasında 7-8 dakika, maç sonuna da 10-12 dakika uzatmalar verildiğini dile getiren Er, şunları söyledi:

"Bu maçta 1 dakika ve 5 dakika bir fiyaskodur. Lütfen bunu çok net bir şekilde herkes incelesin. Sadece Ahmed Hassan iki kere 5-6 dakika yerde yattı. Ve kötü niyetli bir şekilde yaptı bunu. Üç dört dakika yerde yatıp dışarı çıkıp, sakat sakat tekrar oyuna girip tekrar yattı. Sadece Ahmed Hassan 5-6 dakika çaldı. Dakikaları tutsunlar. 6 tane oyuncu değişikliği oldu. Minimum 10 dakika eklenmesi gerekirken beş dakika eklediler. İlk yarıya da bir dakika eklediler. Bana göre bunların açıklamalarını yapmaları gerekiyor."

Er, bundan sonra önlerine bakacaklarını ve kendilerini bekleyen 6 karşılaşmanın olduğunu hatırlatarak, bu maçlarda bir karakter ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getiren Er, "6 maçın hepsini kazanmaya çalışacağız. En azından mental anlamda düşmezsek, bunu başarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Oyunun final noktalarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Er, "Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleye çok üzülüyorum. Bunun karşılığı bugün için bu değildi. Bir puana bile üzüleceğimiz bir karşılaşmaydı. Ama dediğim gibi kafamızı kaldıracağız. Savaşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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